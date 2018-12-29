Miniklerden tiryakilere, “2019'a sigarasız girin” mesajı

Denizli'de çocuklar, ellerine aldıkları pankartlarla şehrin en işlek meydanında sigara tiryakilerine bir mesaj verdi. Minikler, büyüklerinden sigarayı bırakarak 2019 yılında güzel bir başlangıç yapmalarını istedi.

Pamukkale Kaymakamlığı tarafından hazırlanan “Tütün Bağımlılığı ile Mücadele Projesi” kapsamında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Anaokulları ve İlkokullarında eğitim gören öğrenciler, farkındalık oluşturmak ve yeni yıla yeni bir başlangıç yapmak için 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanında vatandaşların da katılımıyla bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte minik öğrenciler şarkılar söyleyerek taşımış oldukları pankartlarla büyüklerinden sigarayı bırakarak 2019 yılında güzel bir başlangıç yapmalarını istedi.

“3 bin 400 velimiz sigarayı bırakmak istediğini bize iletti”

Dijital ortamda uygulanan anketle 19 bin 113 veliden sigara bağımlısı olan ve doktor kontrolünde sigarayı bırakmak isteyen velilerin tespit edildiğini belirten Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, tütün bağımlılığı ile mücadeleyi 2 yıldır ilçedeki anaokulları ve ilkokullarında uyguladıklarını belirterek, “Öğretmen ve öğrencilerimizi öncelediğimiz her çalışmada önemli mesafeler alıyoruz. Yapmış olduğumuz online anket çalışması sonucunda 19 bin 113 velimizden sigara kullanan, bırakmayı deneyen ama bırakamayan, doktor kontrolünde sigarayı bırakmak isteyen velilerimizi tespit ettik. Şuanda 3 bin 400 velimiz bize doktor kontrolünde sigarayı bırakmak istediğini bildirdi. Biz velilerimizde çocuğun için sigarayı bırakabileceği farkındalığını yaratarak onların sağlık kuruluşlarımızdan tedavi almaları için yönlendirmeler yapıyoruz. Aynı zamanda bu çalışmalar ile minik yavrularımızın da ilerleyen dönemlerde sigara bağımlısı olmalarının önüne geçeceğimizi düşünüyoruz. Velilerimiz yoğun şekilde Sigara Bırakma Polikliniklerinden randevu almaya başladılar. Bugün düzenlemiş olduğumuz etkinlikle de yeni bir yıla girecek olmamızın sigarayı bırakmak için güzel bir başlangıç olabileceğini düşündük. Sigarayı bıraktırmanın zor bir süreç olduğunu biliyoruz. Bunun için 2 insanımız dahi sigarayı bırakmasını başarabilirsek kendimizi mutlu addedeceğiz” dedi.