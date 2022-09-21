Miryokefalon Zaferi yaşandığı Çivril'de anlatıldı

Denizli'de “Miryokefalon zaferinin Denizli ve Anadolu Tarihi Açısından Önemi” konulu panel düzenlendi.

Anadolu tarihinin en önemli dönüm noktalarından birisi olan ve 17 Eylül 1176 tarihinde Denizli'nin Çivril ilçesi sınırları içerisinde gerçekleşen Miryokefalon Zaferinin 846. yıldönümü dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi. Denizli'de yeni kurulan 1176 Derneği tarafından düzenlenen panel Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi. Miryokefalon Zaferinin Denizli ve Anadolu Tarihi Açısından Önemi” konulu panelin moderatörlüğünü Pamukkale Üniversitesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Kara yaparken, konuşmacı olarak Ortaçağ Tarihi Uzmanları Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden Prof. Dr. Murat Keçiş ve Pamukkale Üniversitesinden Doç. Dr. İbrahim Balık katıldı.

Panelde, ilk olarak Bizans ve Selçuklu Devletleri arasındaki sınır meselesi üzerinde duruldu. Doç. Dr. İbrahim Balık, Çal, Çivril ve Baklan bölgesinin I. Haçlı Seferinden sonra da Türkmenler tarafından hiçbir zaman boşaltılmadığını dolayısıyla Selçuklu sınırının bu hattan başlatılabileceğini vurguladı. Daha sonra konu ile ilgili bilgi veren Bizans kaynakları üzerinde duruldu. Prof. Dr. Murat Keçiş ise bir Bizantist olarak, savaşla ilgili en ayrıntılı bilgileri veren Bizans kaynaklarını incelediğinde, savaş yeri olarak Çivril Kufi vadisinde karar kıldığını ifade etti.

Konuşmacılar Selçuklu ve Bizans ordularının askeri durumu, asker sayısı, savaş düzeni, stratejileri hakkında bilgi verdiler. Panelin moderatörlüğünü yürüten Prof. Dr. Hasan Kara, ordunun geçtiği yol güzergâhından bahsederek Coğrafyacı kimliği ile konuya yaklaştığını, kaynaklardaki tanımlamalar ve arazi çalışmaları sonucunda elde ettiği bulgulara dayanarak Kufi Vadisi topoğrafyasının savaş yeri olarak birebir örtüştüğünü belirtti. Panelistler katılımcılardan gelen soruları da cevapladılar.

Yoğun bir ilginin olduğu Miryokefalon Zaferi paneline, Pamukkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bilal Söğüt, Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, Denizli Müftü Yardımcısı Semih Keskin ve çok sayıda akademisyen, daire amiri ve davetli katıldı. Panel sonunda katılımcılara, PAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bilal Söğüt ve Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural tarafından katılım belgeleri takdim edildi.