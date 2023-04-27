Mobil Kanser Tarama Tırı hayat kurtarmak için sahada

Mobil Kanser Tarama Tırı, Denizli'nin İlçe ve mahallelerinde mobil taramalara devam ediyor. 2022 yılında 17 bin 455 tarama yapan ve erken seviyede 33 kanser teşhisi konulmasını sağlayan Mobil Tır, bu haftadan itibaren Çal ilçesinde kanser taramalarına başladı.

Denizli'de, kanserle mücadelede önemli bir yer tutan ve ilde en ücra noktalara kadar giderek vatandaşlara ücretsiz kanser taraması yapan Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Mobil Kanser Tarama Tırı, İlk taramalarına Nisan 2021 yılında Tavas İlçesi'nde başlayan Mobil Tır, bugüne kadar Denizli'nin tüm İlçelerinde ve mahallelerinde yoğun bir kanser tarama programı gerçekleştirdi. 2021 yılında Tavas ve Çameli İlçelerinde tarama yapan tırda 3 bin 625 tarama yapılarak 15 kanser teşhisi konulmuştu. 2022 yılında ise tüm İlçelerde sırayla taramalar gerçekleştiren Mobil Tır ile 13 bin 656 kadında mamografi çekildi, 32 meme kanseri teşhisi kondu, 3 bin 799 kadında da serviks kanseri taraması yapıldı ve 1 serviks kanser teşhisi kondu. Toplamda Mobil Tırda 2022 yılında 17 bin 455 kanser taraması yapıldı.

2022'de gerçekleştirilen 125 bin 878 kanser taramasının 17 bin 455'i tırda yapıldı

Denizli'de kanser taramalarına ulaşımı kolaylaştıran özellikle kırsal bölgelerde yaşayan kadınların ayağına kadar giderek meme ve serviks kanseri taramalarını yapan Mobil Kanser Tarama Tırının Denizli için büyük bir kazanım olduğunu belirten Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, “Ülkemizde yürütülen Ulusal Kanser Tarama programımızda; 40-69 yaş arasındaki kadınlara 2 yılda bir meme kanseri, 30- 65 yaş arası tüm kadınlarımıza 5 yılda bir rahim ağzı kanseri ve 50-70 yaş arasındaki kadın ve erkeklere 2 yılda bir kalın bağırsak kanseri taraması yapılmaktadır. Denizli'de tüm İlçelerimizin hizmetine sunduğumuz diğer illere de örnek teşkil eden tırımızda; mamografi çekiminin yanı sıra kolon ve serviks kanseri taramaları da yapıyoruz. Yine Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Toplum Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerimizde kanser taramalarını ücretsiz yapıyoruz. 2022 yılında Denizli'de toplamda 125 bin 878 kanser taraması yaptık ve bunun 17 bin 455'ini Mobil Tırımız sayesinde gerçekleştirdik. 2022 yılında 33'ü Mobil Tırda olmak üzere il geneli taramalarda toplamda 121 erken evrede kanser teşhis edildi ve tedavisine başlandı. 2023 yılında da Mobil Tırımız ilçelerimizde sırayla tarama yapmaya devam ediyor. Bu hafta Çal İlçemizde tarama hizmetine başlayan Tırımıza, vatandaşlarımızı bekliyoruz. Biz zaten taramayı onlara götürüyoruz, yeter ki onlar da sağlıkları için çok kısa bir zaman ayırarak kanser taramalarını düzenli yaptırsınlar ve kimse kanserden hayatını ya da sevdiklerini kaybetmesin” diye konuştu.