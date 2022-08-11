Mobil kanser tarama tırı, yaşamları kurtarmaya devam ediyor

Denizli'de faaliyetlerini sürdüren mobil kanser tarama tırı, ilçe ilçe, mahalle mahalle dolaşarak kadınlara ücretsiz hizmet vermeye devam ediyor. Kanserle mücadelede önemli bir yer tutan mobil kanser tarama tırında şu ana kadar 7 bin 449 kadına mamografi, bin 491 de serviks kanseri taraması yapıldı.

Denizli'de kanserle yürütülen mücadelede göz bebeği olan mobil kanser tarama tırıyla birlikte kanser tarama faaliyetlerine ulaşılabilirliğinin arttırılması ve vakaların zamanında tespit edilerek tedavi başarısının yükseltilmesi amaçlanıyor. Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan ve kanser taramalarına ulaşımda sıkıntı yaşayan kadınların ayağına kadar giderek meme ve serviks kanseri taramalarını yapan mobil kanser tarama tırı faaliyete geçtiği günden bu yana Tavas, Çameli, Çardak, Kale, Beyağaç, Çal ve Buldan ilçesinde kanser tarama faaliyetlerini tamamladı.

Şuan Pamukkale Bağbaşı bölgesinde kanser tarama faaliyetlerinin sürdürüldüğü mobil kanser tarama tırına gelen kadınlar verilen hizmetten duydukları memnuniyeti belirtti. 58 yaşındaki Ayşe Çoban, “Mahallede yapılan anonsla birlikte tırda kanser taraması yapıldığını duyduk. Araçlarla tarama yapılan yere getirdiler bizi. Tüm bayanlar gelsin, kanser taramalarını yaptırsın. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

4 yıl önce meme kanseri teşhisi konulan ve uygulanan tedavi yöntemleriyle sağlığına kavuşan 57 yaşındaki Ayşe Tayfur da “4 yıl önce kontrol amaçlı yapılan taramalarda meme kanseri olduğum anlaşıldı. Kemoterapi aldım, ameliyat oldum. Eşimin, ailemin ve doktorlarımızın desteğiyle sağlığıma kavuştum. Şimdi de tekrar aynı şeyleri yaşamamak için düzenli olarak taramalarımı yaptırıyorum. Kanserde erken teşhis için tüm kadınlar taramalarını yaptırsın. Devletimizin bu imkânından yararlansınlar” diye konuştu.

“Ablama geç teşhis konduğu için kanserden dolayı kaybettik”

Ablasını kanserden dolayı kaybettiğini söyleyen 55 yaşındaki Ümmü Akdoğan ise duygularını şu şekilde dile getirdi:

“Ablama geç teşhis konduğu için kanserden dolayı kaybettik. Bu yüzden erken tanı amacıyla taramalarımızı yaptırmaya geldik. Köyümüzde anons yaptılar. Daha sonra sağlık çalışanları araçlarla bizi evimizden aldı ve taramalarımızı yaptılar. Hepsinden Allah razı olsun. Kimse geç kalmasın, gelsin taramalarını yaptırsın”