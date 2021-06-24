Moto kurye otomobille çarpıştı: 2 yaralı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde dağıtıma çıkan moto kurye ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Servergazi Mahallesi 404 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 20 B 4872 plakalı moto kurye ile 20 R 8090 plakalı otomobil 404 Sokak üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle moto kurye yerde düşerken, otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halindeki 20 EY 339 plakalı otomobile çarparak durabildi. Yaralı moto kuryeye ilk müdahaleyi diğer sürücü ve çevredeki vatandaşlar yaptı. Çarpışma yaşayan otomobil sürücüsü kadının hamile olduğu ve moto kuryenin ayağının kırıldığı tahmin edilmesiyle panik yaşandı.

Durum hemen sağlık ekiplerine bildirildi. Bu arada hamile olduğu öğrenilen sürücünün kazanın şokuyla tansiyonunun düşmesi korku ve paniği iki katına çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan motosiklet ve otomobil sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Yaşanan üzücü kaza sonrası her üç araçta maddi hasar oluştu. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.