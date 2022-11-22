Motor geliştirmek isteyen arkadaşına yardım eden çocuğun acı sonu

Denizli'de proje çerçevesinde motor geliştirmek isteyen arkadaşına yardım eden çocuk, benzinin alev alması sonucu yandı. Vücudunda derin yanıklar olan çocuk, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşama tutunamadı.

Olay, 20 Kasım 2022 Pazar günü Serinhisar ilçesine bağlı Aşağı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; buluşçu arkadaşı E.Ç.'nin proje çerçevesinde geliştirdiği motosikletin yapımına yardım etmek isteyen Egemen Terk (13), bodrum kata inerek arkadaşıyla buluştu. Burada motosikletin yapımına devam eden çocuklar plastiği ısıtmak isterken benzin alev aldı. Bu esnada Egemen Terk, yanan kıyafetleriyle beraber alevlerin içinde kaldı. Alevleri söndürmeye çalışan E.Ç.'nin bağrış sesleri üzerine apartman sakinleri alev alev yanan gence müdahale ederek yangını söndürdü. Vücudunda derin yanıklar olan Terk, acı içinde ambulansın gelmesini bekledi. Vatandaşların gözyaşları içinde Terk, ilçeden Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise bodrum katta incelemeler yaparak olay anında bulunan E.Ç.'nin ifadesine başvurdu.

Çocuğu için dua istemişti

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Egemen Terk, dün gece saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayata tutunamadı. Gözyaşlarına boğulan aileden baba Tamer Terk'in saatler öncesinden yaptığı, “Oğlum Egemen için dualarınızı esirgemeyin” paylaşımı isegörenleri duygulandırdı.