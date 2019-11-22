İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Motorun hava filtresinden tabanca çıktı

Denizli’de silah kaçakçılarının ruhsatsız tabancaları nakil etmek için kullandığı yöntem polisleri bile şaşkına çevirdi.

Denizli'de silah kaçakçılarının ruhsatsız tabancaları nakil etmek için kullandığı yöntem polisleri bile şaşkına çevirdi. Bir otomobilde yapılan aramada aracın ön kaputunun içerisine gizlenmiş 6 tabanca ele geçirilirken, tabancalarından birisi motorun hava filtresinden çıktı.


Edinilen bilgilere göre, Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri yapılan istihbarat çalışmaları sonrası şüpheli bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada araç kaputuna gizlenmiş 6 adet ruhsatsız tabanca bulundu. Tabancalardan birisinin naylon poşete sarılmış vaziyette motorun hava filtresinden çıkması polisi bile şaşkına çevirdi. Gözaltına alınan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.