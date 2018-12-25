Motosiklet faresi yakalandı

Denizli'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 11 motosiklet ve 1 elektrikli bisikleti çalan hırsız yakalandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte motosiklet hırsızı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler yürüttükleri çalışmalarda, 11 motosiklet ve 1 elektrikli bisikleti çalan şüphelinin, T.K. isimli şahıs olduğunu olay yerlerinden elde edilen güvenlik kamerası görüntülerinden tespit etti. Yapılan operasyonla yakalanan şüpheli, gözaltına alınırken, şüphelinin ikametinde yapılan aramada çalıntı olduğu tespit edilen 1 elektrikli bisiklet, 1 adet çalıntı plaka ve çok sayıda motosiklet malzemesi bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan T.K. adliyeye sevk edildi.