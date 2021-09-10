İhlas Haber Ajansı

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Motosiklet kazasında ölen sürücü babasıyla aynı kaderi paylaştı

Antalya’nın Kumlucu ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada Denizlili motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'nın Kumlucu ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada Denizlili motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden sürücünün yıllar önce babasının da motosiklet kazasında öldüğü öğrenildi.



Kaza, Kumluca ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi Camıkırığı Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K'nin (64) kullandığı 07 FLG 88 plakalı otomobil, Hüdayi Güngör'ün kullandığı motosiklete çarptı. Kazada Hüdayi Güngör (35) ağır yaralandı. 112 Ambulansı ile Kumluca Devlet Hastanesine kaldırılan Hüdayi Güngör, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil kullanıcısı A. K polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.



Babası ile aynı kaderi yaşadı


Motosiklet kazasında bugün hayatını kaybeden Hüdayi Güngör'ün yıllar önce babası Zafer Güngör'ü motosiklet kazasında hayatını kaybettiği bildirildi. Güngör'ün evli ve iki çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

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