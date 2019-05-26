Motosikletle başka bir motosiklete çarpan 18 yaşındaki genç öldü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tarla yolunda motosikletiyle başka bir motosiklete arkadan çarpan genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgeye göre kaza, Aşağışamlı Mahallesinde 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, tarla yolunda seyir halinde olan Mehmet Aslan (18) yönetimindeki 20 BD 534 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen E.E.(15) idaresindeki 20 BE 629 plakalı motosiklete çarptı. Savrulan motosiklet yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aslan'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada, sürücü E.E. ve her iki motosikletin arka kısmında oturan F.G. ve M.B.A. da yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.