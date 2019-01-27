Motosikletli pizza kuryesi giysi mağazasının camından içeri girdi

Denizli'de pizza taşıyan bir kurye kullandığı motosikletle bir giysi mağazasının camından içeri girdi. Olayda kurye hafif şekilde yaralanırken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, olay, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi 358. Sokakta meydana geldi. Bir pizza firmasının motosikletli kuryesi olan ve verilen pizza siparişini taşıyan Ahmet T., kullandığı 20 AFS 45 plakalı motosikletin kontrolünü kaybederek giysi mağazasının camından içeri girdi. Çevreden geçenler durumu görünce hemen Ahmet T.'nin yardımına koşarak dükkandan dışarı çıkmasını sağladı. Yüzünden hafifi şekilde yaralanan Ahmet T., ardından olay yerine gelen bir yakını vasıtası ile hastaneye kaldırıldı. Ardından olay yerine gelen polis ekipler iş yerinin sahibine ulaşarak olay yerine gelmesini istedi. Bilgi üzerine iş yerine gelen dükkan sahibi manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. İş yerinin camlarının kırıldığı gözlenirken, dükkan sahibi can kaybının olmamasına sevindiğini söyledi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Öte yandan, Ahmet T.'nin kazadan sonra kanayan dudağına bir peçete ile turnike yapması ise dikkatlerden kaçmadı.