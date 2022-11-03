MP'den istifa eden Başkan: "30 yıllık siyasi hayatımda böyle bir soytarılık görmedim”

Yönetim kuruluyla beraber Memleket Partisi'nden (MP) istifa eden İlçe Başkanı Savaş Akman, “Ben 30 yıllık siyasi hayatımda böyle bir soytarılık görmedim” dedi.

Memleket Partisi Denizli İl Teşkilatının Pamukkale ilçesindeki yönetiminin komple istifa etmesinin ardından Merkezefendi Belediyesi'nin 3 meclis üyesi daha istifa etti. Murat Çımık, Arif Suna ve Gökhan Deda istifayı gerekçelerini sosyal medyalarından yaptıkları “Görünen lüzum üzerine istifa ettik” paylaşımıyla duyurdu.

MP'nin Pamukkale İlçe Başkanı Savaş Akman, yaptığı açıklamadan sonra yönetim kurulu üyeleriyle beraber partiyle olan ilişkilerinin sonlandığını söyledi. Açıklamasında sert cümlelere yer veren Akman, toplantılarda kendilerinin çekiştirildiğini söyledi. İl Başkanını hedef alan Akman, “Toplantının ana gündem maddesi Pamukkale ve Acıpayam ilçe başkanının çekiştirme dedikodusunu yapmak. Ben 30 yıllık siyasi hayatımda böyle bir soytarılık görmedim. Ülkemizin içinde bulunduğu durum ve çıkış yolları zengin aile çocuğunun şımarıklığına, egolarına heba edilemeyecek kadar ciddi bir durumdadır. Bu örgütlenme yetersizliğinden genel merkezinde çok rahatsız olmadığını gördüğüm için Pamukkale ilçe başkanlığından yönetim kurulu üyelerimle birlikte istifa ettik” dedi.