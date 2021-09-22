Müdür Ekici, ilk defa atanan eğitim kurumu yöneticileriyle bir araya geldi

Denizli'de ilk defa okul müdür, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı kadrolarına atanan eğitim yöneticiler ile İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici toplantı gerçekleştirdi. Merkezefendi Bereketler İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Müdür Ekici, “Eğitim kurumlarımız siz değerli yöneticilerimizle gücüne güç kattı. Yeni görevleriniz hayırlı uğurlu olsun. Salgın döneminde 1.5 ile 2 yıldır çok farklı bir süreçten geçtik. Denizli olarak bu süreci değerli öğretmen ve idarecilerimizle birlikte başarılı bir şekilde yönettik. Geçtiğimiz 6 Eylül tarihi itibariyle de Sayın Bakanımızın tensipleri ve ilimizde valimizin himayelerinde yeni eğitim-öğretim yılına yüz yüze eğitimle başladık” ifadelerini kullandı.

“20 bine yakın öğretmen, yönetici ve çalışanıyla bizler büyük bir aileyiz”

Okulları tedbriler kapsamında başarılı bir şekilde devam ettireceklerini belirten Müdür Ekici, “Yeni eğitim öğretim yılı yüz yüze eğitim hazırlık aşamasında 694 resmi okulumuzun tümü Okulum Temiz Belgesi'ni almaya hak kazandı. Okullarımızda salgın tedbirleri kapsamında dezenfektan, maske ve tüm temizlik ürünlerini kullanıma hazır hale getirdik. Nasıl ki; 6 Eylülde okullarımızın açılmasıyla bu yeni sürece girdiysek hep beraber bu süreci başarılı bir şekilde yöneterek tüm kademelerdeki başarımızı kesintiye uğratmadan devam ettireceğiz. 200 bine yakın öğrencisi, 20 bine yakın öğretmen, yönetici ve çalışanıyla bizler büyük bir aileyiz. Tüm yönetici arkadaşlarımız gibi sizlerde görevlerinizde üstün başarılara imza atacaksınız. Yeni görevlerinizde hepinize başarılar diliyorum” dedi.