Muğla'da aniden rahatsızlanan Kadir İnanır Denizli'ye sevk edildi

Muğla'da yürüyüş yaparken aniden rahatsızlanan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır, sevk edildiği Denizli'de tedavi altına alındı. Ünlü aktörün, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan Kadir İnanır, Ortaca ilçesine gezmeye gitti. Burada yürüyüşe çıkan İnanır, bir anda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan İnanır'ın, beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı ortaya çıktı. Kontrolleri yapılan İnanır, Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Denizli'de nöroloji servisinde tedavi altına alınan Kadir İnanır'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.