İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muğla'daki yangın Denizli itfaiyesinin desteğiyle söndürüldü

Muğla’nın Menteşe ilçesinde çıkan ev yangını Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin desteğiyle söndürüldü.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan ev yangını Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin desteğiyle söndürüldü. Yangın sonrası iki katlı ev kullanılmaz hale geldi.


Edinilen bilgilere göre, Menteşe ilçesi Gazeller Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangının büyümesi üzerine Denizli'nin Kale ilçesindeki itfaiye ekipleri de olay yerine sevk edildi. Yangına farklı noktalardan müdahale eden itfaiye ekipleri yoğun bir çalışmanın ardından yangını kontrol altına alındı. Yangının ardından iki katlı ev kullanılmaz hale geldi.


Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.