Muharrem İnce, Denizli'de esnafla bir araya geldi

MYK toplantısı için Denizli'ye gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kaleiçi esnafını ziyaret ederek sohbetler gerçekleştirdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, MYK toplantısı için sabah saatlerinde Denizli'ye geldi. Bir otelde gerçekleşen toplantının ardından Muharrem İnce, beraberindekilerle Merkezefendi ilçesinde bulunan tarihi Kaleiçi Çarşısı'na gitti. Burada esnaf ziyareti gerçekleştiren Muharrem İnce, sohbetler ederek vatandaşları dinledi. Kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyenleri kırmayarak bol bol poz veren İnce, sonrasında ise Sarayköy ilçesinde bulunan kahvehanedeki buluşma için yola çıktı. Buradaki buluşmanın ardından İnce'nin kentten ayrılacağı belirtildi.