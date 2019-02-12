Muhtar adayından görülmemiş propaganda

Denizli'de bir muhtar adayı yaklaşan yerel seçimlerde ilginç bir propagandaya imza attı. Muhtar adayı, mahallesindeki seçmenlerinin isimlerini tek tek Yörük kültüründe önemli bir yere sahip olan poşiye benzeyen ve yağlık diye adlandırılan şallara nakış makinesi ile yazdırdı.

Dokumacılığıyla ünlü Buldan ilçesinde yaklaşan yerel seçimler dokumacı esnafının yüzünü güldürmeye başladı. Propaganda için medya ve tanıtımın dışına çıkmak isteyen bazı muhtar adayları ilginç yöntemler kullanmaya başlarken bir muhtar adayı görülmemiş bir uygulamaya imza attı. Muhtar adayı mahallesindeki yaklaşık 200 seçmeninin ismini yağlık diye adlandırılan şallara yazdırdı. Üzerinde Türk bayrağının da olduğu yaklaşık 200 yağlık 10 günde bitirilerek muhtar adayına teslim edildi.

Kendisine ait atölyede yağlıkların isim işlemesini yapan ve aynı zamanda Buldan Yörük Türkmen Derneği Başkanı olan Osman Ören, seçim döneminin bereketi ile birlikte geldiğini ve alışılmışın dışında seçimde bu defa dokumacılığın da kullanıldığını söyledi. Yapılan işin ilginç bir propaganda yöntemi olduğunu vurgulayan Ören, "Muhtar ve belediye başkan adaylarımızdan bu tür talepler var. Biz de elimizden geldiği kadarıyla bu talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Bence güzel bir şey aday seçmenlerine ne kadar değer verdiğini göstererek tek tek isimlerini yazdırıyor" dedi.

İsimler nakış makinesi ile tek tek işlendi

İşin maliyetinin normal basılı materyallere göre biraz yüksek olduğunu vurgulayan ve adayların ekonomik yönden terleyeceklerini aktaran Ören açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Daha önceden yapmıyorduk, muhtar adaylarımıza bu seçimlerde yapmaya başladık. Genelde belediyelerimize hediyelik yapıyorduk ama muhtarlarımıza bu dönemde yapmaya başladık. Şu anda binin üzerinde siparişimiz var. 6 muhtarımızla 200-300'er adet seçmenlerin sayısına göre çalışma yapıyoruz."

Çalışmanın muhtarlardan gelen isim listesine göre yapıldığı, listeye göre isimlerin birer birer nakış makinesi ile yağlıkların üzerine işlendiği kaydedildi.