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Muhtar kovaladı, jandarma yakaladı

Denizli’nin Çivril ilçesinde demir sulama borularını çalan iki şüpheli, muhtarın kovalamacası sonucu jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde demir sulama borularını çalan iki şüpheli, muhtarın kovalamacası sonucu jandarma ekipleri tarafından yakalandı.



Çivril ilçesi Kocayaka Mahallesinde meydana gelen olayda; akşam saatlerinde demir sulama borularını sökmeye çalışan Cemal A. ve Sevilay A., yetkili Erol Karabulut tarafından fark edildi. Yetkili olayı ekiplere ve köy muhtarı Hasan Koç'a bildirerek durumdan haberdar etti. Olay yerine yakın olan Muhtar Koç, hızlıca bölgeye gitti. Muhtarı karşılarında gören şüpheliler, panikle 20 SF 146 plakalı minibüs ile kaçmaya başlayınca muhtarda peşlerine düştü.



Jandarmayla diyalog halinde olan muhtar, şüphelilerin gittiği yöne doğru ekipleri çağırarak, 12 kilometre sonra yakalanmasını sağladı. Cemal A. ve Sevilay A., jandarma tarafından gözaltına alınırken, araçlarında arama yapıldı. Aramada, minibüs içerisinde hırsızlık için kullanılan 1 adet balta, 1 adet balyoz ve 1 adet kazma ele geçirildi. Jandarma karakoluna götürülen zanlılar alınan ifadelerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakılırken, araca ve ele geçirilen malzemelerine el konuldu.

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