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Mursi için Denizli'de gıyabi cenaze namazı kılındı

Mahkeme salonunda vefat eden Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Denizli’de de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mahkeme salonunda vefat eden Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Denizli'de de gıyabi cenaze namazı kılındı.


Mısır'ın demokratik yolla seçilen ilk Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı. Darbe sonrası tutuklanarak cezaevine konulan Mursi, dün gerçekleştirilen duruşmasında mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Darbe ile iktidardan indirildikten sonra Türkiye ile birlikte bütün dünyanın gündemine oturan Mursi, dün yargılandığı mahkemede görülen duruşmasında fenalaşıp ardından hayatını kaybetti. Mursi'nin ölümünün ardından yurt genelinde olduğu gibi Denizli'de de öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılındı.


Namazı, Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık kıldırdı. Denizli Valisi Hasan Karahan, başta olmak üzere protokol üyeleri ve cemaat katıldı. Namazın ardından ise dua okundu.

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