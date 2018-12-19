Musluk bataryası ve elektrik kablosu hırsızları yakalandı

Denizli'de girdikleri binalarda lavaboların bataryalarını ve bina içerisine döşenen elektrik tesisatı kablolarını çalan 5 şahıs polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 3'ü tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Merkezefendi ilçesindeki Gerzele ve Çakmak Mahallelerinde 4 yeni bitirilmiş binadaki dairelerden lavaboların bataryaları ve bina içerisine döşenmiş elektrik tesisat kablolarının çalınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları incelemelerde hırsızlık olaylarını H.G, E.B, M.İ, D.A, M.B, isimli şüphelilerin gerçekleştirdiğini belirledi. Bunun üzerine operasyon yapan ekipler şahısları gözaltına aldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından 5 şahıstan 3'ü tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Öte yandan, olayda çalınan malzemelerde polis ekipleri tarafından ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.