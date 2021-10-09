Mustafa Üstek'ten Horozkentspor'a büyük destek

Denizli'nin tek kadın futbol takımı olan Horozkent Kadın Futbol Takımı, Üstek Grubu ile anlaşmaya vardı. Horozkent yapılan anlaşmayla yeni sezonda Üstek Group Horozkentspor olarak mücadele edecek.

Denizli'nin tek kadın futbol takımı olan Horozkent Kadın Futbol Takımı, yeni sezon Öncesi Üstek Grubu ile sözleşme imzaladı. Horozkent Spor Kulübü Başkanı Kamil Karabuğa ve yönetim kurulu üyeleri, Üstek Grup Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Üstek ile bir araya geldi. Yapılan protokol Horozkent yeni sezonda Üstek Grup Horozkentspor olarak mücadele edecek. Atılan imzaların açıklamasını yapan Üstek Grup Muhammet Üstek, "Horozkent, ilimizin güzide kulüpleri arasında yer alıyorlar. Şehrimizin gururu. Yeni sezonda Horozkent'in yanındayız ve en büyük destekçisiyiz. Hedefimiz 1. Lig. Bunun için var gücümüzle tartışıyoruz" dedi. Horozkent Kulüp Başkanı Kamil Karabuğa ise, bundan dolayı Üstek Grup'a teşekkür etti. Karabuğa, "6 yıldır kadın liglerinde tartışıyoruz. Her yıl kendi yağımızda kavruluyorduk. Artık daha güçlüyüz. Üstek Grup Horozkentspor olarak hedefimiz 1. Lig" diye konuştu.