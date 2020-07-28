Mustafa Yumlu futbol kariyerini Denizlispor'da noktalamak istiyor

Yukatel Denizlispor'un başarılı savunma oyuncusu Mustafa Yumlu, MKE Ankaragücü maçı sonrası yaptığı açıklamaların çarpıtıldığını belirterek, “Burada mutluyum. Futbolu Denizlispor'da bırakmak isterim" dedi.

Denizlispor'un vazgeçilmezleri arasında yer alan ve taraftarın büyük beğenisini toplayan Mustafa Yumlu, MKE Ankaragücü maçı sonrası yaptığı açıklamaların çarpıtıldığını söyledi. Denizlispor'da mutlu olduğunu dile getiren Yumlu, “Burada mutluyum. Futbolu Denizlispor'da bırakmak isterim" dedi.

“Takımı yarı yolda bırakıp gidenler ayıp ettiler”

Pandemi sürecinde takımdan ayrılan Adam Stachowiak ve Barrow hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Yumlu, “Pandemi dolayısıyla Türkiye'de olağanüstü şeyler yaşandı. Haliyle Türk futbolu da bu işten etkilendi. Takım olarak ligde kaldık. Kim ne derse desin bu başarıdır. Denizlispor'da çok mutluyum. Takımı yarı yolda bırakıp giden kaleci Adam Stachowiak ve Barrow ayıp ettiler. Bu olmamalıydı" diye konuştu. Yönetim kurulunun elinden geleni yaptığını da sözlerine ekleyen Yumlu,"96 gün boyunca Pandemi döneminde kimse ne yediniz, ne içtiniz diye sordu mu? Yönetimimiz elinden geleni yaptı, yapmaya devam ediyor. Bugün 4 büyükler olarak adlandırılan takımlarda bile oyuncular paralarını alamadı. Buradan camiaya seslenmek istiyorum. Birlik ve beraberlik içinde olmalıyız" ifadelerini kullandı.