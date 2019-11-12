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Müstakil evde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Denizli’nin Tavas bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

Denizli'nin Tavas bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi.


Yangın, Tavas ilçesi Kızılcabölük mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Çaputçu 'ya ait olduğu belirtilen müstakil evde nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından evde maddi hasar meydana geldiği tespit edildi.


İtfaiye ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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