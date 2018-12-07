Mutfak dolabından uyuşturucu çıktı

Denizli'de polis tarafından zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 4'ü İranlı 6 kişi yakalandı. Operasyonun yapıldığı bir evde mutfak dolabındaki uyuşturucunun bulunması polis kamerası tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde satışı yapmak isteyen sokak satıcıları tespit edildi. Ardından harekete geçen ekipler 2 ayrı apart dairesine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramalarda 700 gram metamfetamin maddesi ele geçirilerek 4 İranlı şahıs yakalandı.

Bir başka operasyonda ise şüpheli bir araç görevli ekiplerce takibe alınarak kısa süreli bir kovalamacanın ardından durduruldu. Araçta yapılan aramada 52 gram eroin ele geçirildi. Bu operasyonda ise 2 şahıs yakalandı.

Mutfak dolabındaki uyuşturucuyu polis buldu

Operasyonlarda toplamda 700 gram metamfetamin, 52 gram eroin ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin TL ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli şahıs ise çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, operasyonlarda apartın basılması ve mutfak dolabındaki metamfetamin maddesinin bulunması polis kamerası tarafından kaydedildi. Operasyonlarda ayrıca narkotik köpekleri kullanıldı.