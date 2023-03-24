Muzaffer Bilazer: “Oyuncu değişikliğimizin karşılığını aldık"

Salı günü Samsun maçı var, onu da kazanıp kontrolü elimize alarak yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi.

Boluspor, deplasmanda karşılaştığı A. Denizlispor'u 2-1 yendi. Maçın ardından Boluspor'da Teknik Direktör Muzaffer Bilazer açıklamalarda bulundu. Muzaffer Bilazer, "Denizli deplasmanı zor oldu, iki takım da kazanmak istiyordu. Maça 2-3 ayrı planla başladık, çünkü bizi bu maçın tamamında farklı senaryolar bekliyordu. Denizlispor'un daha önceki maçlarında da kazanmaya yakın olduğu anlar ve bazen de tam tersi oldu. Sonuçlandırmada iyi olamadık, duran topta golü yedik. Son iki maçta 1-0 geriden oyunu çevirmek, bizim ne kadar agresif olduğumuzu ve istekli olduğumuzu gösterdi. Bu anlamda oyucularımı kutluyorum. Oyuncu değişikliğimizin karşılığını aldık. Salı günü Samsun maçı var, onu da kazanıp kontrolü elimize alıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Denizlispor'un eski futbolcusuyum, ülke için önemli kulüp, bir an önce inşallah toparlanırlar, Süper Lig'de olması gereken takım” diye konuştu.