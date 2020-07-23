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Nafaka davasında fenalaşan baba hayatını kaybetti

Denizli’de, daha önce boşanan çiftin nafaka davasında çıkan tartışmanın ardından fenalaşarak hastaneye kaldırılan yaşlı adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Denizli'de, daha önce boşanan çiftin nafaka davasında çıkan tartışmanın ardından fenalaşarak hastaneye kaldırılan yaşlı adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Edinilen bilgilere göre daha önce boşanan G.K. ve A.A. arasında Aile Mahkemesinde nafaka davası sebebiyle adliyeye geldi. Ailelerinde geldiği duruşma öncesi iki taraf arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmayı adliye görevlileri ve polis ekipleri güçlükle ayırdı. Burada fenalaşan G.K'nın 70 yaşındaki babası İsmail K., sağlık ekipleri tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Hastanede ki tüm müdahalelere rağmen yaşlı adam kalp krizi sebebiyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

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