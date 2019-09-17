Nakliye firmasına ait yer altı tankında 13 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de polis ekiplerinin bir nakliye firmasının deposundan aldığı numune yakıtlar kaçak çıktı. Bir başka operasyonda ise 84 şişe sahte alkol ele geçirildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele kapsamında bir nakliye firmasına ait yakıt deposundan numune aldı. Ulusal Marker Ölçüm Cihazı ile yer altı tankında bulunan akaryakıtın yapılan ölçümünde geçersiz olduğu tespit edildi. Yapılan kontroller neticesinde tanklar içerisinde toplam 13 bin litreye yakın kaçak motorin bulundu.

Bir başka operasyonda ise, Sarayköy ilçesinde sağlıksız koşullarda alkollü içki üretimi yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin depo ve ikamet olarak kullandıkları yerlerde yapılan aramalarda 84 şişe sahte alkol bulundu.

Operasyonlar neticesinde yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.