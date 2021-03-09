'Narko Rehber' projesi ile uyuşturucusuz toplum seminerleri devam ediyor

Denizli'de ‘Narko-Rehber' projesi faaliyetleri kapsamında, Denizli Müftülüğü ve ilçe müftülüklerinde görevli kurum personellerine, camilerde görev yapmakta olan din görevlilerine video konferans sistemi üzerinden “Uyuşturucusuz Toplum Hepimizin Eseri Olacaktır” adlı Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından seminer gerçekleştirildi. Polisler tarafından ‘Narko-Rehber' projesi kapsamında uyuşturucuyla mücadelede farkındalığının artırılması, uyuşturucu maddelerin topluma verdiği zararlar, çocuklar ve gençlerin bağımlılık yapıcı madde kullanımını engellemek, önlemek amacıyla, uyuşturucu maddelere karşı din görevlilerine bilgilendirmeler yapılarak bağımlı olunmadan kullanımın fark edilmesi hakkında bilgilendirme yapıldı. Erken müdahalenin hayat kurtardığı, bağımlı şahısların topluma kazandırılması, ihbar etme konusunda kolluk kuvvetleri ile nasıl irtibata geçileceği ile UYUMA ihbar programı hakkında bilgilendirme, bilinçlendirme yapılarak toplam 858 kişi katılırken, 478'i anne ve anne adayı da Narko-Rehber ile bilgilendirildi.

Okullarda görev yapmakta olan idarecilere, öğretmenlere, diğer kurum ve kuruluş personellerine, halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda vatandaşlara Narko-Nokta bilgilendirme faaliyeti kapsamında toplam 2 bin 524 adet broşür dağıtılarak 3 bin 598 vatandaş, Narko-Rehber bilgilendirme faaliyetleri kapsamında toplam bin 322'si anne ve anne adayı olmak üzere toplam 2 bin 466 kişiye, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılarak çalışmalara devam edildiği bildirildi.