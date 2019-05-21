Narkotik polisinden Ramazan ayı temizliği

Denizli'de narkotik polisi kent genelindeki uyuşturucu operasyonlarını Ramazan ayında da sürdürürken, Mayıs başından beri yapılan operasyonlarda 17 kişi tutuklanırken, çeşitli türlerde uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.

Ramazan ayı ile birlikte kent genelindeki güvenlik tedbirlerini daha da sıkılaştıran Denizli İL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde suçlarıyla mücadelesine kararlılıkla devam ediyor. Kent sakinlerinin sahur saatlerine kadar yoğun olarak bulunduğu cami, park, alışveriş merkezleri, çarşı ve diğer merkezi bölgelerinde kontrollerini sürdüren narkotik ekipleri, zehir tacirlerine göz açtırmadı. Kent merkezinde uygulanan güvenlik tedbirlerinin yanı sıra kente geliş-gidiş istikametindeki karayolları da ekiplerce denetim altına alındı.

Dur ihtarına uymayıp kaçan araçtan bir buçuk kilo esrar çıktı

Elde edilen istihbari bilgileri değerlendiren ekipler, Merkezefendi ilçesi Kumkısık Mahallesi Çevre Yolu Kavşağı'nda uyuşturucu madde yüklü bir araç yakaladı. Ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan aracın içerisinde bin 550 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Zehir taciri karı-kocaya tutuklama

Ekiplerce gerçekleştirilen bir başka çalışmada ise, Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada satışa hazır 115 paket halinde 172 gram esrar maddesi ve 35 adet ecstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili göz altına alınan şüpheli karı-koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mayıs ayında 17 kişi tutuklandı

Denizli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Mayıs ayının başından itibaren yürütülen başarılı çalışmalar neticesinde 88 adet ecstasy hap, 87 gram eroin maddesi, bin 740 gram esrar maddesi 13 gram metamfetamin maddesi ve 2 gram skunk maddesi ele geçirildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 4 bin 300 TL haksız kazanca da el konuldu. Ekipler, uyuşturucu madde kullanıcısı 54 şahıs hakkında ise yasal işlem yaptı. Uyuşturucu madde ticareti suçu kapsamında adli mercilere sevk edilen 19 şüphelinin 17'si tutuklandı.