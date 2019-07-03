Narkotik polisleri vatandaşlara “Gözümüz Olun” mesajını verdi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri “Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü” dolayısı ile kent merkezinde ‘Narko-Nokta' kurarak vatandaşları uyuştururu konusunda bilgilendirİP, vatandaşlara ‘gözümüz olun' mesajı verdi.

Uyuşturucu madde bağımlılığı ile ilgili farkındalık oluşturmak adına Candoğan Parkı önünde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirilen etkinliğe Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri birimi ile Büyükşehir Belediyesi de destek verirken Denizli Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu üye kurumlarında temsilcileri katıldı.

Program kapsamında Narko-Nokta'ya kurulan ekranda Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca üniversite gençleri arasında düzenlenen kısa film yarışmasının birincilik alan “İki Ekmek” adlı eseri, Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) isimli tanıtım filmleri ile madde bağımlılığına dair görseller yayınlandı. Nokta'da bulunan narkotik madde arama köpeği Jiby ‘de büyük küçük herkesin ilgi odağı oldu. Madde arama köpekleri hakkında merak edilenler Jiby'nin eğiticisine soruldu. Narko-Nokta'yı ziyaret eden vatandaşlara İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan UYUMA (Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu) projesi, uyuşturucu madde bağımlılığı, bağımlılık döngüsü, tedavi hizmetleri gibi pek çok konuda bilgi verildi, el broşürleri dağıtıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadelenin önemini bir kez daha vurgulayan emniyet görevlileri vatandaşlara UYUMA aplikasyonunu nasıl kullanacaklarını anlatarak “Gözümüz Olun” mesajını verdi.