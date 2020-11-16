Narkotik timleri tacirlere nefes aldırmıyor

Denizli'ye, çevre illerden uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleştiren ve burada pazarlayan uyuşturucu tacirlerine yönelik Narkotik timleri nefes aldırmıyor. Narkotik timleri kente uyuşturucu madde sokmaya kalkışan 3 şüpheliyi bulundukları araçta kıskıvrak yakalarken, il genelinde 20 uyuşturucu tacirine yönelik operasyon düzenlendi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kente uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleşeceği yönündeki istihbarat üzerine harekete geçti. Aracı takibe alan Narkotik timleri, kısa süreli takibin ardından aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda araç içerisinde 87 gram metamfetamin ele geçirilirken 1'i yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kentin uyuşturucu tacirlerine her gün operasyon: 20 gözaltı

Geçtiğimiz günlerde Denizli genelinde Polis Özel Harekat destekli operasyon düzenleyen Narkotik timleri, bir yeni operasyon daha düzenledi. Her gün farklı adreslere operasyon düzenleyen ekipleri uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmıyor. Kent genelinde uyuşturucu madde ticareti gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 20 şüpheli gözaltına alınırken, 215 gram metamfetamin, 48 gram esrar, 1 gram eroin, 4 adet ecstasy hap, 5 adet sentetik ecza hap, 2 adet hassas terazi, ruhsatsız tüfek, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 2 adet mermi ele geçirilmiştir.

Öte yandan, gözaltına alınan toplam 23 şüpheliden 9'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.