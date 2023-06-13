Necip Filiz, 2'inci kez OSBÜK yönetiminde yer aldı

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Üyeliğine 2'nci kez seçilen Denizli OSB Başkan Vekili Necip Filiz, "Denizli, Türkiye'deki üretim ekosistemine yaptığı yıllık 5 milyar dolarlık ihracat katkısıyla önemli bir oyuncu. Bu yüzden, OSBÜK yönetiminde yer almamız kıymetli” dedi.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından düzenlenen 21. Olağan Genel Kurulunda göreve seçilen OSBÜK Yönetim Kurulunda görev dağılımı gerçekleştirdi. Toplantıda OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı olarak Memiş Kütükcü, OSBÜK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak Bekir Sütcü, Cengiz Şimşek ve Mete Çağlayan seçildi. OSBÜK Yönetim Kurulu Sayman Üyesi de Mustafa R. Türker oldu. Denizli OSB Başkan Vekili Necip Filiz ise OSBÜK'ün yeni yönetim kurulunda 2'inci kez görev aldı.

“Türkiye'de yeni sanayi alanlarına ihtiyaç var”

OSBÜK'ün OSB'lerin dolayısıyla Türkiye ekonomisinin gelişip büyümesi noktasında önemli bir sorumluluk üstlendiğine işaret eden Denizli OSB Başkan Vekili Necip Filiz, “OSBÜK'te tamamlanan 21. Olağan Genel Kurulu süresince yeniden göreve seçildik. Önümüzdeki süreç doğaya sağlığı, yeşil ve çevreci yaklaşımlarla sürdürülebilirlik üzerine projelerin hayata geçirildiği, yeni imalatların desteklendiği ve mesleki eğitime daha fazla önem verildiği yeni bir dönem olacak. Türkiye'deki sanayi alanlarının oranı, Avrupa ülkelerine baktığımızda, ülke yüzölçümüne göre oldukça düşük. Bu oranın artırılması lazım. Şuan da OSB'lere ciddi yatırımcı talebi var. Bunların karşılanabilmesi için de yeni sanayi alanlarının belirlenmesi lazım” dedi.

“Denizli önemli bir oyuncu”

Denizli OSB'nin 2'nci defa OSBÜK yönetiminde yer almasının önemine işaret eden Necip Filiz, şöyle konuştu:

“Denizli OSB olarak 2'nci defa OSBÜK yönetiminde yer alarak, OSB'lerle ilgili konularda birinci ağızdan hem sorunu ileten hem de sorunu çözüm bir parçası olan önemli bir konumda bulunuyoruz. Denizli, Türkiye'deki üretim ekosistemine yaptığı yıllık 5 milyar dolarlık ihracat katkısıyla önemli bir oyuncu. Bu yüzden, OSBÜK yönetiminde yer almamızın kıymetli olduğunu düşünüyorum.”