Nesilden nesle aktarılan çeyizlerin ömrünü uzatacak püf noktaları

Evlenecek kız ve erkeğin ailesi tarafından yeni kurulan aile birliğine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan çeyizler, Anadolu kültüründe önemli bir yer teşkil ediyor. Annelerin kızları için daha kızları doğar doğmaz biriktirmeye başladığı çeyizler, çoğunlukta evliliğin gerçekleşmesinin ardından da sandıklarda muhafaza ediliyor. Nesilden nesle kadar uzanan zincir halinde el değiştiren çeyizlerin saklanması ve ilk günkü özelliklerini koruması için çaba harcanıyor.

Türkiye'nin ilk organik ev tekstili üretim yapan firması olan Ecocotton, çeyiz modelleriyle de evlenecek çiftlere seçenekler sunuyor. Ecocotton E-ticaret Direktörü İç Mimar Kübra Uzunoğlu, Anadolu örf ve adetlerinin önemli bir parçası olan çeyizlerin korunması ve saklanması konusunda dikkat edilmesi gerekenlere püf noktalarına değindi. Ev ile ilgili en küçük detayların bile önceden düşünülerek özenle seçildiğine dikkat çeken Kübra Uzunoğlu, “Çeyiz ve ev tekstili için gerekli olan tüm ürünler birbiri ile uyumlu olacak şekilde ve kaliteli ürünlerden seçilir. Nevresim takımlarından yatak örtülerine, havlulardan bornoz setlerine kadar ev ürünlerini çeyiz setlerinde bulmak mümkündür. Çeyiz hazırlığında olan kişilerin çeyiz listesinde yer alması gereken birtakım eşyalar vardır. Mobilyaların haricinde ev dekorasyonunu güzelleştiren ve sıcak bir yuva ortamı oluşmasını destekleyen ev tekstil ürünlerinin bir araya getirilmesinden oluşan çeyizlikler, Anadolu'da yeni bir aile kuracak gençler için bir gelenek olarak asırlardır özenle seçiliyor” dedi.

Çeyiz seçerken dikkat edilmesi gerekenler

Yeni kurulacak yuvalar için çeyiz seçerken dikkat edilmesi gerekenlere değinen İç Mimar Kübra Uzunoğlu, “Çeyiz ev tekstilinin olmazsa olmaz parçalarından birisi de çeyizlik eşyalardır. Çeyizlerin her birinin kumaş, renk ve desen olarak birbiri ile uyumlu olması dekorasyon bütünlüğü açısından önemlidir. Bu ürünleri seçerken üretildiği kumaşın özelliklerine dikkat edilmelidir. Su emiciliği fazla ve hızlı kuruyabilen, cildi tahriş etmeden nazik temizlik sağlayan ürünleri tercih etmelisiniz. Özellikle Ege pamuğundan üretilen kumaşlarla tasarlanan bu ürünler üstün renk tutuculuğu sayesinde canlı ve parlak yapıya sahiptirler. Bulundukları alana şıklık katarlar. Kendi tarzınızı yansıtan parçalar ile evinizin şıklığını ve dekorasyonunuzu tamamlayabilir, sevdiklerinize organik pamuk kalitesiyle tasarlanan en modern ev tekstili ürünlerinden armağan edebilirsiniz. Sadece çeyiz hazırlayanlar değil, sevdiklerine ev hediyesi almak isteyenler ya da çeyizlik hediye arayışında olanlar da birbirinden kaliteli ve kullanışlı ev tekstil ürünlerini https://www.ecocotton.com.tr/ceyizlik-pike-takimi adresini ziyaret edebilirsiniz” diye konuştu.

Çeyiz ev tekstili ürünleri nasıl korunmalı

Çeyiz için alınan ev tekstil ürünlerin nasıl korunacağının merak edilen önemli konulardan bir tanesi olduğunun altını çizen Kübra Uzunoğlu, bu konuda şu bilgileri paylaştı:

“Çeyiz alışverişi için uzun bir zaman gereklidir. Hangi ürün nasıl alınır, hangi kumaş daha kullanışlıdır, kolay temizlenebilen ev tekstil ürünleri hangileridir bilmek gerekir. Parça parça alarak oluşturulan çeyiz setleri günü gelene kadar özenle saklanır. Ama kimi zaman bu sürenin uzunluğuna bağlı olarak tekstil ürünlerinde sararmalar ya da tozlanmalar oluşabilir. Bu durumu önlemek için çeyizlik ev tekstillerini sık sık havalandırmalısınız. Nemli ortamlardan ve güneş ışınlarından uzak bir yerde tutmalısınız. Mümkünse her biri için ayrı koruma kılıfları kullanmalısınız. Tekstil ürünlerini kullanırken de korunmasına ve temizliğine önem göstermelisiniz. Bu sayede daha uzun kullanım ömrüne sahip olacaklardır”