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Nesli koruma altında olan vaşağa otomobil çarptı

Otoyolda nesli koruma altına alınan vaşağa otomobil çarptı.

Vaşak yol kenarında ölü olarak bulundu.


Edinilen bilgilere göre Denizli'nin Serinhisar ilçesinde bulunan Çaylı Yolunda karşıya geçmeye çalıştığı tahmin edilen bir vaşağa otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan hayvan, hayatını kaybetti. İki yaşında olduğu tahmin edilen vaşak, yaralı halde can çekişirken, çarpan otomobilin sürücüsü ise olay yerinden uzaklaştı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine kara yolları ekipleri sevk edildi.


Ekipler telef olan vaşağı yoldan kaldırdı.

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