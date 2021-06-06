Nevresim fabrikası 8 saat sonra söndürüldü

Denizli'de sabah saatlerinde meydana gelen nevresim fabrikasındaki yangın 26 araç, 72 personel ile 8 saat sonra söndürüldü.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sabah 5.30 sıralarında dumanları fark eden fabrika güvenlik görevlisi 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri birçok yerde gözüken alevlere müdahale ederek çalışmalarına başladı. Yangına müdahalede güçlük çeken ekipler, çevredeki ilçe ve mahallelerden takviye isteyerek araç ve personel yardımı aldı. 26 araç, 72 personel, 6 tanker ve 1 iş makinesi ile yangına müdahale eden ekipler, 8 saatin sonunda yangını söndürdü. Fabrikada büyük oranda maddi zarar meydana gelirken, içeride bulunan nevresimler ise küle döndü.

Öte yandani yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, soruşturma devam ediyor.