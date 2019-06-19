Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi onbinlerce kişiyi ağırladı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin kente kazandırdığı, Ege Bölgesi'nin en büyük kongre ve kültür merkezi geçtiğimiz mart ayında açılmasının ardından onbinlerce kişiyi ağırladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği en önemli projelerden biri olan Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci, Kongre ve Kültür Merkezi, geçtiğimiz Mart ayında açılmasının ardından onbinlerce kişiyi ağırladı. Merkez bugüne kadar seminer, konferans, sergi, tiyatro ve konser gibi 150 dolayında farklı etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bunların yanında Denizli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası 5. Denizli Cam Bienali, Denizli Büyükşehir Belediyesi 33. Uluslararası Amatör Tiyatro Festivali, Ege Aşıklar Bayramı gibi ulusal ve uluslararası etkinliklere de ev sahipliği yapan modern merkez onbinlerce vatandaşı kültür ve sanat etkinliklerinde ağırladı. Uluslararası standartlarda inşa edilen 500, bin ve 2 bin kişilik salonları, seminer salonları, sergi alanları ve atölyeleri ile Denizli'de kültür ve sanatın merkezi olan tesis 100 kişilik gezegen evi ile de ziyaretçilerine farklı deneyimler yaşattı.

“Denizli sanatın kalbinin attığı yer oldu”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'nin uzun yıllardır ihtiyacı olan tesisi kente kazandırmanın onur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Her gün en az 1 ya da 2 etkinliğe ev sahipliği yapan tesisin Denizli'nin kültür ve sanat merkezi olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, "Bu merkez kısa zaman diliminde şehrimizde sanatın ve kültürün kalbinin attığı bir yer oldu. Ulusal ve uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapıyoruz. Şehir dışından gelen misafirlerimiz tesisimize hayran kalıyor, merkezin Türkiye'de eşi ve benzerinin bulunmadığını söylüyorlar. Vatandaşlarımızdan çok olumlu dönüşler alıyoruz. İyi ki bu projemizi hayata geçirmişiz. Denizli'mize yakışanı yaptık, yapmada da devam edeceğiz" dedi.