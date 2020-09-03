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Nikah töreni şeklinde yapılacak düğünlere yaş sınırı getirildi

Denizli İl Hıfzıssıhha Meclisi, sokak düğünleri, kına gecesi ve nişan gibi törenleri yasaklayarak sadece nikah törenlerine izin verdi.

2. dereceye kadar yakını olmayan 65 yaş ve üstü ile 15 yaş ve altının nikah törenine katılımı yasaklandı.


Denizli İl Hıfzıssıhha Meclisi, korona virüs salgınına karşı yeni tedbirleri açıkladı. Alınan kararlar doğrultusunda sokak düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi ve nişan gibi etkinlikleri yasakladı. Sadece nikah töreni şeklinde yapılacak olan düğünlere 1 saat sürmesi şartı ile izin verildi. Düğün salonlarında yapılacak nikah törenlerinde ise pist alanları kapalı tutulacak. Ayrıca törenlerde kapalı su dışında her türlü yiyecek ve içecek ile oyun oynanması yasaklandı. Yayımlanan genelgede birince ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üstü ile 15 yaş ve altı vatandaşların katılımları yasaklandı. Nikah törenlerine en az bir kamu görevlisi bulunarak denetim yapılmasına karar verildiği açıklandı.

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