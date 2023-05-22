Nilüfer tarlası doğaseverlerle buluşmak için gün sayıyor

Türkiye'nin en büyük nilüfer tarlasını bünyesinde barındıran ve yeşille mavinin buluştuğu Çivril Işıklı Gölü, büyük ilgi gören tekne turlarının başlamasına sayılı günler kala doğaseverleriyle buluşacağı anı bekliyor.

Denizli'de bahar aylarının gelmesiyle birlikte Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçilerin geldiği Çivril ilçesine sınırları içinde bulanan Işıklı Gölü'nde nilüfer çiçekleri açmaya başladı. İl merkeze 120 kilometrede bulunan Işıklı Gölü'nün yüzeyi tamamen mayıs-temmuz döneminde su bitkisi nilüferlerle kaplanıyor. Işıklı Gölü'ne gelen ziyaretçiler ilçeye bağlı Seraserli ve Beydilli Mahallesi'nden teknelerle göle açılarak, eşsiz manzarayı görme fırsatı buluyor. Ziyaretçiler, bir saatlik masalsı yolculuk vadeden kayıklarla da gölde unutamayacakları anlar yaşıyor. Pamukkale, Laodikya Antik Kenti, Karahayıt kırmızı su, Kaklık Mağarası gibi birçok doğal ve tarihi güzellikleri barındıran Denizli'deki Işıklı Gölü'nde, nilüferlerin görülmeye başlaması tekne sahiplerini de sevindirdi.

“Tekne turlarına ilginin yüksek olmasını bekliyoruz"

Işıklı Gölü'nde teknesiyle nilüfer turları düzenleyen Özer Çetinkaya, “Gölde yaşayan sazan balıklarının yumurtlama mevsimi olduğu için 1 Haziran'a kadar Işıklı Gölü'nde tekne turu yasak. Fotoğrafları da dronlarla çekiyoruz. 1 Haziran'dan itibaren Işıklı Gölü'nde nilüfer ve papatya turlarımızı başlayacak. 1 Haziran-30 Haziran arasında gölün yüzeyindeki papatya tarlalarını görülebilir. 1 Haziran ile 20 Temmuz arasında da nilüfer turlarımız devam eder. Seraselli Mahallesi'nden kalkan teknelerimiz gölün içinde 1,5 saat tur yapıyor. Geçen senelerde özellikle hafta sonları 5-10 bin ziyaretçiyi gölümüzde ağırlıyorduk. Bu sene de yasaklar bitince tekne turlarına ilginin yüksek olmasını bekliyoruz. Tur şirketleriyle bölgedeki otellerin aylar öncesinde anlaşmalar yaptıklarını biliyoruz. Hafta içi hafta sonu binlerce insanı ilçemizde ağırlıyoruz. İlçemizin ekonomisi de büyük katkı sağlıyoruz. 1 Haziran'dan sonra doğa tutkunlarını Işıklı Gölü'müzün yüzeyindeki papatya tarlalarının ve nilüfer çiçeklerimizin görsel güzelliğini görmeye davet ediyoruz” dedi.