Nilüferler Süleymanlı Yayla Gölünün güzelliğine güzellik kattı

DENİZLİ (İHA) –Denizli Buldan'ın 1150 rakımlı Süleymanlı Yayla Gölünde açan nilüfer çiçekleri, gölün güzelliklerine güzellik katıyor.

Kesin Korunacak Hassas Alan ilan edilen Süleymanlı Yayla Gölü, nilüferlerin çiçek açmasıyla farklı bir güzelliğe kavuştu. Barındırdığı 182 çeşit kuş türünden dolayı 'Kuş Cenneti' olarak bilinen ve yabani tavşan, oklu kirpi, yeşilbaş ördek, sakar meke gibi hayvanların yanı sıra ikisi endemik olmak üzere 95 çeşit bitkisi olan Süleymanlı Yayla Gölü'nde çiçek açan nilüferler muhteşem bir manzarayı ortaya çıktı. Yağışların ardından gözle görünür doluluğa ulaşan göldeki manzara, başta doğaseverler ve fotoğrafçılar olmak üzere ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Her yıl nilüferleri görmeye geliyor

Her yıl bu dönemlerde Sarıgöl'den Buldan Yayla Gölüne gelerek nilüferlerin ve manzaranın muhteşemliğini görmeye geldiğini dile getiren Ferhat Ertan, “Burada doğanın enfes görüntülerini seyrediyoruz. Nilüferleri ve manzarayı cep telefonlarımızla resimlerini çekiyoruz. Buraya sık sık geliyoruz. Herkesin buraya gelip ailesiyle bu manzaraları görmesini isterim. Eksiklikleri olmasına rağmen burası adeta bir cennet. Umarım en kısa zamanda tamamlanır. Herkesin temiz hava alıp bol oksijeni alarak evlerine dönmelerini tavsiye ederim” dedi.