Normalleşme süreci başladı, vatandaşlar yaylaya akın etti

Denizli'de korona virüs kısıtlamaları sonrası normale dönüşün başlamasıyla birçok vatandaş Buldan Yayla Gölüne akın etti.

Türkiye'nin tüm illerinde olduğu gibi Denizli'de korona virüs sebebiyle bir dizi tedbir uygulanarak sosyal hayat en alt seviyeye indirildi. Normalleşme sürecinin başlamasıyla vatandaşlar normal yaşamlarına dönmeye başladı. Buldan ilçesinde sıcak havaların başlamasıyla vatandaşlar Yayla Gölü'ne akın etti.

Sabah erken saatlerinde yerini alan ziyaretçiler maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak aileleri ile keyifli anlar yaşadı.