Notalar bu kez otizmli özel bireyler için çalındı

Denizli'de Otizm Farkındalık Günü çerçevesinde özel öğrencilerin de yer aldığı korunun verdiği konser, büyük beğeni topladı.

Denizli'de Otizm Farkındalık Günü çerçevesinde Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesinde gerçekleştirilen konsere Vali Yardımcısı Rıza Dalan, Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Değirmenci, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, davetliler, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Özel eğitim alanında çok ciddi bir altyapı yaptıklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, “Otizmde erken tanı ve eğitimle çok önemli mesafeler kat edilebiliyor. Günümüzde 44 çocuktan 1'ine otizm tanısı konuluyor. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 19 özel eğitim okulumuzda 1511 öğrencimize hizmet ediyoruz. İlimizde özel eğitimin her alanında okul kadememizin olması en büyük üstünlüğümüzdür. Özel eğitim alanında çok ciddi bir alt yapımız var. Sadece ilimiz öğrencilerine değil çevre illerden önemli sayıda özel eğitim öğrencimiz var. Özel öğrencilerimize bireysel veya akademik eğitimin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif eğitimlerde vermekteyiz. Öğrencilerimizin kendi kabiliyetleri ve eğilimleri doğrultusunda aldıkları eğitimlerle çok mesafe kat ettiklerine şahit oluyoruz. Tüm bunlar bizler için sevinç ve motivasyon kaynağı oluyor. Bugün özel üç öğrencimiz bizimle ve davetlilere çok özel bir konser verecekler. Özel eğitimin ne kadar önemli olduğunu bugün bir kez daha anlamış bulunuyoruz” dedi.

Otizm Farkındalık Konserinde özel öğrenciler piyano, bağlama, keman ve gitar eşliğinde icra ettikleri eserlerle davetlileri büyüledi. Konser bitiminde davetliler özel öğrencileri ayakta dakikalarca alkışladı. Program sonunda İl Mili Eğitim Müdürü Süleyman Ekici ve protokol üyelerince öğrencilere plaket ve çiçek takdim edildi.