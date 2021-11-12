O futbolcu takımdan kovuldu

Denizli Süper Amatör Lig'de geçtiğimiz günlerde Değirmenönüspor ile Buldan Belediyespor arasında oynanan maçta, tüm stadın gözü önünde takım arkadaşını tekme tokat darp eden futbolcunun kulüple olan ilişiği kesildi.

Denizli Süper Amatör Lig'in 4. haftasında geçtiğimiz pazar günü Değirmenönüspor ile Buldan Belediyespor arasında oynanan karşılaşmanın 87. dakikasında Değirmenönüsporlu Doğukan Kesikbaş ve Mehmet Berke Atalay arasında şiddetli bir gerginlik yaşandı. İki takım arkadaşı arasında pas atmama yüzünden başlayan sözlü tartışma, bir anda yumruklu kavgaya düştü. Sinirlerine hakim olamayan Mehmet Berke Atalay, itişme sırasında yere düşen takım arkadaşı Doğukan Kesikbaş'ı tekmeledi. Tüm stadın gözü önünde meydana gelen olayın ardından her iki futbolcu da kırmızı kartla cezalandırılarak soyunma odasına gönderildi.

Galatasaraylı Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında yaşanan kavganın ardından saha içindeki şiddetin bir örneğini yaşatan Mehmet Berke Atalay ve Doğukan Kesikbaş'ın durumunu değerlendirmek için Değirmenönüspor Yönetim Kurulu olağanüstü toplandı. Toplantı sonunda olayları başlatan ve takım arkadaşını tekmeleyen Mehmet Berke Atalay'ın kulüple ilişiğinin kesilmesine karar verildi.

“Bir daha kapının önünden dahi geçemez”

Kulüp Başkanı Ahmet Soyel, bu olayın kendilerini çok üzdüğünü belirterek, “Aslında bu konuda söylenecek pek bir şey yok Ben ahlaksız futbolcuyu sevmiyorum. Bizim kulüpte terbiyesiz, ahlaksız futbolcu olamaz. Ne rakibe ne takım arkadaşlarına böyle bir şey yapmasını kabul etmemiz mümkün değil. Değirmenönüspor'u kurduğumuz günden bugüne kadar hep şunu söylüyoruz; ‘Arkadaşlar düzgün olalım, arkadaşlar örnek olalım.' Ben kendi açımdan baktığımda bu olay bana çok büyük rahatsızlık veriyor. Spor bu olmamalı. Ama oldu tabi böyle bir olay. Olmuş olan bir işe de söylenecek bir şeyimiz yok. Onun için artık bundan sonraki süreçte takım kaptanları ile görüştük. Böyle bir şey tekrar edildiğinde daha sıkıntılı şeyler olacağını arkadaşlar biliyor. Herhalde bundan sonra daha düzgün hareketler yaparak yollarına devam ederler diye düşünüyorum. Kulüp olarak yönetim kurulu kararı gereği olaya karışan futbolcunun ilişiğini kestik. Kesinlikle bir daha Değirmenönüspor'un kapısının önünden dahi geçme durumu olmayacaktır. Denizli'de bu futbolcuyu oynatmak isteyen kulüp varsa da gelsinler evraklarını verelim, alsınlar oynatsınlar. Bu futbolcu bu hareketi ile Değirmenönüspor'a büyük zararlar vermiştir. Keşke bunlar olmasaydı, konuşulmasaydı. Yönetim kurulundaki arkadaşlar zaten bu kişinin kesinlikle durmaması gerektiği konusunda hemfikirler. Bu nedenle kulüpten gönderilme kararını oy birliği ile verdik. Zaten kesinlikle böyle bir futbolcuyu kulüpte tutmamız söz konusu değil” dedi.

İstenmeyen bir durumla karşı karşıya kaldıkları için çok üzgün olduklarını ifade eden Teknik Sorumlu Ruhi Eryılmaz ise, “Bu işe karışan futbolcumuzun cezası verildi. Kulüp ile ilişiği kesildi. İstenmeyen durum onun sayesinde yaşandı. Bir daha yeşil sahalarda görmek istemediğimiz olaylar ile karşılaşılmasını istemiyoruz. İnşallah bir daha böyle olaylar yaşanmasın. Biz de kaldığımız yerden genç oyuncularımızla birlikte devam edeceğiz. İnşallah Değirmenönüspor'a hak ettiği, özlediği başarıları yaşatacağız” açıklamasını yaptı.