Obezite hayatı kısaltıyor

Dr. Nazmi Yaşar Sayım, obezitenin hayatı kısalttığını söyleyerek, “Obezite, uyku apnesi, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, insülün direnci, kalp krizi, astım, reflü, karaciğer yağlanması, siroz safra kesesi taşları, meme kanseri olmak üzere birçok kanserin sebepleri arasındadır” dedi.

Halk arasında şişmanlık olarak adlandırılan obeziteye dikkat çekmek ve bu hastalığı önlemek amacıyla 4 Mart tüm dünyada “Obezite Günü” olarak adlandırılıyor. 4 Mart'ta pek çok ülkede obezite ile ilgili bilgilendirici faaliyetler yapılıyor. Bu bağlamda Denizli'de obeziteye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Denizli Cerrahi Hastanesi'nden Dr. Nazmi Yaşar Sayım, obezite ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Obezitenin genellikle genetik yatkınlık, yüksek kalori besinlerin tüketilmesi, hareketsiz veya sporsuz bir yaşam sebebiyle sağlığı bozacak şekilde vücutta yağ birikmesi olduğunu belirten Sayım, “Morbit obezite ise yandaş hastalıklarında etkisiyle obezitenin ölümcül hale gelip yaşam süresinin kısaldığı durumlar için kullanılan bir terimdir” dedi. Obezitenin sebeplerini sayan Sayım, “Yanlış beslenme, aşırı tüketim ve fast food, hareketsiz yaşam, genetik etkenler, sigara, alkol kullanımı, bilinçsizce yapılan diyetler yer alıyor” diye konuştu.

Obezitenin sebep olduğu hastalıklar?

Obezitenin sebep olduğu hastalıkları sıralayan Dr. Nazmi Yaşar Sayım, “Pek çok hastalığı tetiklediği gibi erken yaşta ölümlere neden olur. İstatistiklere göre ileri seviye bir obezite hastası 15 yıl daha az yaşar. Obezite, uyku apnesi, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, insülün direnci, kalp krizi, astım, reflü, karaciğer yağlanması, siroz safra kesesi taşları, meme kanseri olmak üzere birçok kanserin nedenleri arasındadır. Dünya Sağlık örgütü obeziteyi sınıflandırmak için vücut kitle endeksi adı verilen bir hesaplama yönetemi geliştirmiştir. Vücut ağırlığının boyun karesine bölünmesine göre hesaplanıyor. Bizler sağlıklı olmak için vücut kitle endeksinin 30'un altında olmasına dikkat ediyoruz. 30'un üzerinde geçirilen her 3 yıl yandaş hastalıklara yol açıyor. Tedavi konusunda tedavi yöntemleri ortaya çıkıyor. Cerrahi yöntemler ve cerrahi dışı yöntemler olarak ikiye ayırabiliriz. Cerrahi dışı yöntemler mide botoksu ve mide balonu gibi yöntemlerdir. Cerrahi yöntemler ise tüp mide ameliyatı, gastrik bypass ve şeker ameliyatı diye bilinen transit bipartisyon ameliyatlarıdır. Dünyada Obezite üzerine yapılan çalışmalarda görülmüştür ki diyet, egzersiz ve alternatif tıpla kalıcı kilo kaybı sağlama oranı yüzde 4'ten yukarıya çıkmamaktadır. İşte burada obezite cerrahisi ortaya çıkıyor. Vücut kitle endeksi 40'ın üzerinde olanlar direkt cerrahi adayıdır. Vücut kitle endeksi 35 ile 40 arasında olup da yandaş hastalığı olanlar, vücut kitle endeksi 30-35 olup da kontrolsüz şeker hastalığı olanlar da cerrahi adayı hastalardır. 3 tip ameliyat tekniği uygulanır. 1- Tüp mide, 2- Gastrik bypass, 3- Bipartisyon ameliyatı. 3 nedenden dolayı ilk tercih tüp mide (Sleeve Gastrektomi) olmalıdır. Birincisi ameliyat daha kısa sürer ( ortalama 1 saat), ikincisi riskleri daha düşüktür, üçüncüsü fizyolojik bir ameliyat olmasından dolayı uzun vadede yan etkileri çok daha azdır” ifadelerini kullandı.

Obezite ile baş etmenin yollarını sıralayan Sayım, “Sık sık, az az, iyice çiğneyerek, katı- sıvı ayrımı yaparak beslenmeliyiz. Günde en az 2 litre su tüketimi, günde 30 dakika da olsa spora yer vermeliyiz, karbonhidrattan ve alkolden uzak durmalıyız. Türkiye'de özellikle yetişkin yaş gurubun halk sağlığını tehdit eden sorun haline gelmiştir. Özellikle yetişkin yaş gurubunda Türkiye'de gelişmiş batı ülkelerinden kalır yanı yok. Son verilere göre Türkiye'de 16 milyon obez bulunuyor yüzde 29,5 ile Avrupa'da obezitenin en yaygın olduğu ülkeler arasında yer alıyor” dedi.