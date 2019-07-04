İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Odasında mahsur kalan 3 yaşındaki kızı itfaiye merdivenle kurtardı

Denizli’de oturdukları evin çocuk odasında kilitli kalan 3 yaşındaki kız çocuğu, merdivenle içeri giren itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Denizli'de oturdukları evin çocuk odasında kilitli kalan 3 yaşındaki kız çocuğu, merdivenle içeri giren itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesi 1719/1 Sokak'taki binanın 3. katında meydana geldi. Evlerindeki çocuk odasında oynayan E.D. isimli 3 yaşındaki çocuk, bilinmeyen bir nedenle evinin odasında oynarken kilitli kaldı. Aile üyeleri kapıyı açamayınca baba Mehmet Durmaz itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kendileri de evin kapısını açamayınca ve küçük kızın korkudan ağladığını görünce, bu defa itfaiye merdivenini daireye yanaştırdı. Ardından merdivenle çocuk odasının açık olan camına çıkan bir itfaiye personeli küçük kızı merdiven ile aşağı indirerek ailesine teslim etti. Aşağı inen küçük kız ise hemen aile üyelerinin kucağına çıkarak yaşadığı korkuyu atmaya çalıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.