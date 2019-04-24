Off-Road heyecanı 27 Nisan'da Denizli'de başlıyor

Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 2. Ayak DENDOFF yarışları Denizli Merkezefendi Belediyesi'nin katkıları ile 27 Nisan'da başlıyor. Yarışmaya 62 sporcu 30 araçla katılacak.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, yarışlarla ilgili basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu. Denizli Doğa Sporları ve 4x4 Off-Road Kulübü (DENDOFF) Başkan Yardımcısı Kenan Özsoy da basın toplantısında yer aldı. Göveçlik Mahallesi'ndeki Off-Road pistinde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Başkan Doğan, yarışmanın 27-28 Nisan tarihleri arasında yapılacağını kaydetti.

Doğan, "Yarışlarımız 27 Nisan'da başlayacak. Türkiye'nin en güvenilir ve beğenilen pisti olan Göveçlik parkında yapılacak. Bu yılki yarışlar son 3 yılın en yüksek katılımlı yarışı olacak. Ege'de tek ulusal Off-Road şampiyonasını burada gerçekleştirmekteyiz, bu yüzden gururluyuz. Bütün Merkezefendi ve Denizlileri heyecan dolu, seyir keyfi yüksek adrenalin dolu yarışlara bekliyoruz" dedi.

Açıklamanın ardından Başkan Doğan ve beraberindekiler, 4x4 araçlara binerek Off-Road pistini gezdi.