Off-Road yarışları nefes kesti

Off-Road Türkiye Şampiyonası'nın 2. ayağı Denizli'de başladı. 6 takımdaki 60 oyuncunun 29 araçla yarıştığı şampiyonada heyecan doruklara ulaştı. Yarış tutkunu vatandaşlar da hafta sonunu fırsat bilip şampiyonaya büyük ilgi gösterdi. Yarışmanın sonuçları ise akşam saatlerinde belli olacak.

Merkezefendi Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Off-Road Türkiye Şampiyonası'nın 2. ayağı, Saruhan Mahallesi'nde bulunan Of-Road Pisti'nde başladı. Saat 11.00'de verilen startla başlayan yarışlarda büyük heyecan yaşandı. Denizli Doğa ve Off Road Kulübü (DENDOFF) ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun(TOSFED) destek verdiği yarışlara Türkiye'nin çeşitli yerlerinden ve Denizli'den toplam 60 pilot ve 29 araç katıldı. S1, S2, S3, S4 ve S5 olmak üzere 5 klasmanda yapılan yarışlarda, araçlar belirlenen noktalardan geçerek etabı en kısa sürede ve ez az hatayla tamamlamaya çalıştı. Heyecanın doruklara çıktığı yarışlarda, araçların bazıları engel noktalarından geçmekte zorlandı bazıları ise kaza yaptı. Pilotların nefes kesen mücadelesine ortak olmayan istene vatandaşlar da piste akın etti.

“Adrenalin dolu bir yarış”

Seyir keyfi yüksek adrenalin dolu bir yarış düzenlediklerini ifade eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, otomobil sporlarına desteklerini sürdüreceklerini dile getirerek, “Merkezefendi Belediyesi olarak bu yıl da Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 2. Ayağı'na ev sahipliği yapıyoruz. Yarışlara ilgi büyük katılım güzel. Seyir keyfi yüksek adrenalin dolu bir yarış düzenliyoruz. Biz yeni dönemde, otomobil sporlarını desteklemeye devam edeceğiz. Merkezefendi'yi marka ilçe yapmak için her zaman sporun ve sporcunun yanında olacağız. Bu yarışları gerçekleştirirken, yaşanan kazaları engellemek için güvenliği ön planda tuttuk. Denizli'de yapılan Off-Road yarışmaları, Ege'de ulusal anlamda tek. Bu da bizim için bir gurur verici. Bu yıl 3.'sünü düzenledik 4 ve 5'sini daha iyi düzenlemek için çalışacağız” dedi.

Kadın pilotlar derece istiyor

Yarışmaya katılan kadın pilotlardan İlayda Hancı Korkut, 2013 yılından beri hem yerel hem ulusal hem de uluslar arası Off Road yarışlarına katıldığını kaydetti. Yarışların Denizli etabının heyecanlı geçtiğini aktaran Hancıoğlu, “Şu an sezonun başı, Denizli'deki yarış da bizim için güzey geçiyor. Biraz zorlu ancak gün sonunda derece almak istiyoruz” dedi.