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‘Off-rood' pistinde yapılacak farklı etkinlikler konuşuldu

Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Denizli Doğa Sporları ve 4x4 Off-Road Kulübü(DENDOFF)’nü makamında ağırladı.

Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Denizli Doğa Sporları ve 4x4 Off-Road Kulübü(DENDOFF)'nü makamında ağırladı.


Başkan Subaşıoğlu'na ziyaretler sürüyor. Bu kapsamda bir ziyarette Denizli Doğa Sporları ve 4x4 Off-Road Kulübü'nden geldi. Türkiye'nin en büyük off-road pistini ilçeye kazandırarak adından söz ettiren Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, DENDOFF Başkanı Mustafa Kunaç ve üyelerini makamında kabul etti. Off-road pisti için Başkan Subaşıoğlu'na teşekkür eden Kulüp Başkanı Mustafa Kunaç, Başkan Yardımcısı Kenan Özsoy ve üyeler bir de plaket takdim etti. Bu pistte yapılabilecek farklı etkinlikler hakkında istişarelerde bulundular.


Başkan Subaşıoğlu, ziyaretlerinden dolayı Denizli Doğa Sporları ve 4x4 Off-Road Kulübü(DENDOFF)'ne teşekkür etti.

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