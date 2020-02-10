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Oğlu babasını bıçakla yaraladı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde baba ve oğul arasında çıkan tartışma kanlı bitti.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde baba ve oğul arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Kavgada 77 yaşındaki şahıs ayağından bıçakla yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, olay, Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi Çaybaşı Caddesi üzerinde bulunan evde meydana geldi. A.Ö. ve babası K.G.Ö. arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine oğlu babasını bıçakla ayağından yaraladı. Apartmanda bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından K.G.Ö. Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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