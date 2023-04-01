Oğlu öldürülüp kuyuya atılan annenin feryatları yürekleri dağladı

Denizli'de geçtiğimiz yaz iki gencin kaybolduktan 5 gün sonra 30 metrelik su kuyusunda ölü bulunması ile ilgili tutuklanan 7 şüpheliden 4'ü serbest bırakıldı. Cesetler atıldıktan sonra ateşe verilen kuyudan çıkartılan evladının cansız bedenine dahi sarılamayan anne karara tepki gösterirken, annenin feryatları yürekleri dağladı.

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde 9 Haziran 2022 Perşembe günü otomobille evden ayrılan 17 yaşındaki İsmail Yalçın ve 19 yaşındaki Hasan Akköse'den daha sonra haber alınamadı. Ailelerin ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında, gençlerin kullandığı otomobil Serinhisar ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'ndeki ormanlık alanda terk edilmiş halde bulundu. İki gencin öldürülerek atıldıkları belirlenen Serinhisar'ın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 30 metrelik su kuyusunda gerçekleştirilen 45 saatlik çalışma sonucu İsmail Yalçın ve Hasan Akköse'nin cansız bedenlerine kaybolduktan 5 gün sonra ulaşıldı. Cesetleri attıktan sonra kuyuyu ateşe verdikleri belirlenen ve aynı zamanda Hasan Akköse'nin akrabası olan Mustafa A. ile birlikte suça karıştıkları tespit edilen 7 şüpheli tutuklandı. Devam eden davada şüphelilerden 4'ü serbest bırakıldı. Kuyudan çıkartılan evladının cansız bedenine dahi sarılamayan Hasan Akköse'nin annesi Aynı Akköse, tahliye kararıyla büyük şok yaşadı. Denizli kent merkezinin en işlek noktasında pankart açarak karara tepki gösteren anne, olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi.

“Savcısı, hakimi sizlere sesleniyorum bunların katilleri niye dışarıda”

Adli makamlara sevk edilen ve birçok değişik suçtan kaydı bulunan şüphelilerden 4'ünün serbest kaldığını öğrenen anne Aynur Akköse, “9 Haziran 2022 Perşembe günü oğlum Hasan Akköse ile arkadaşı İsmail Yalçın'ı Serinhisar ilçesinde oğlumu tuzağa çekip öldürdüler. Ertesi gün araç bulup götürmüşler, çocukları 30 metrelik su kuyusuna atmışlar. Elleriyle ayaklarıyla kazdılar, en sonunda onları bulmak için mermer ocağı gibi her yeri kazdılar iş makineleriyle. Çocuklarımı 7'nci günün sonunda polisimiz, jandarmamız buldular. İçeriye 7-8 kişi alındı dediler, önce 2 kişiyi serbest bıraktılar. 9 ay oldu, iki tane çocuğum gitti, daha hiç mahkeme görülmedi. Mahkeme yapılmadan Acıpayam'da oğlumun katillerinden 4 kişiyi serbest bıraktılar. Dosyada gizlilik kararı var diyorlar ama bize hiçbir açıklama yapılmıyor. Ne savcı, ne hakim hiçbir şekilde bilgi vermiyorlar. Bunlar neden bırakıldı, neden dışarıda geziyorlar? Ne avukatıma bilgi veriyorlar ne de bana bilgi veriliyor. Bunlar açıklansın, bu 4 kişiyi neden serbest bıraktınız" dedi.

"Çocukları tuzağa çektiler"

Oğlunun cansız bedenine dahi sarılamadığını anlatan Akköse, gözyaşlarına hakim olamadı. Akköse, tepkisini şu sözlerle ifade etti:

"Benim ciğerlerim gitti, 19 yaşındaki oğlum gitti. Daha mahkeme de olmadı, nasıl bırakırsınız. Benim çocuklarım çürüdü, kemikleri kalmadı. Bana bir açıklama yapılsın. Uyku uyuyamıyorum, her şeyim gitti. Bu iki tane çocuğu tuzağa çekip yapacak ne vardı. Bu katiller daha önce de pandemiden serbest bırakıldı. Siz bunları serbest bıraktınız diye bizim iki tane evladımız gitti. Çiçek gibi yavrum gitti benim, oğlum Hasan'ım gitti. Bizim ciğerimiz yandı zaten, serbest bırakmayın, bana bir açıklama yapın. Annesiyim ben, şu fotoğraftan ibaret değil benim oğlum. Acıpayam savcısı, hakimi sizlere sesleniyorum. Bunların katilleri niye dışarıda. İki çocuk gitti, 8 kişi ne demek tuzağa çekip. Ben oğlumun ölüsüne bile sarılamadım. Oğlumu bana geri verin. Adaletiniz batsın, kimi salmak istiyorsanız salın. Benim yavrumu geri verin.”