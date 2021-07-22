Oğlu tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

Denizli'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen oğlu Gökhan Rüzgar tarafından boğazı kesilerek öldürülen Şadiye Rüzgar toprağa verildi.

Denizli'nin Güney ilçesinde meydana gelen olayda Gökhan Rüzgar, tartıştığı annesini önce boğdu, ardından boğazını keserek öldürdü. Olayın ardından evden uzaklaşan ve kısa süre içerisinde yakalanan katil evlat Gökhan Rüzgar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cansız bedeni Pamukkale Üniversitesi Morguna kaldırılan Şadiye Rüzgar ise yapılan otopsinin ardından memleketi Güney ilçesinde Güney Mezarlığına defin edildi.